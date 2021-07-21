Зрителей не пустят на Главный военно-морской парад в Петербурге

Главный военно-морской парад ко Дню Военно-морского флота в Санкт-Петербурге пройдет без зрителей. Главная цель — снизить риск заражения людей коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявила глава городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

Она отметила, что большое количество людей на параде несет дополнительные риски как для участников, так и для зрителей. Поэтому вход на мероприятие ограничат.

«Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен. Цель ограничений — снизить риск заражения людей во время мероприятия», — заявила Башкетова.

Она призвала жителей и гостей города с пониманием отнестись к введенным ограничениям и посмотреть парад по телевизору. По ее словам, эпидемическая ситуация в городе остается сложной. Каждый день выявляют около двух тысяч новых заражений.

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге пройдет в ближайшее воскресенье, 25 июля. В нем примут участие более 50 кораблей, катеров и подводных лодок. В том числе впервые можно будет увидеть ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А».