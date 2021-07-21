Появились схемы прохода кораблей по Петербургу в День ВМФ

Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге в День ВМФ 25 июля. Минобороны уже показало схемы прохождения кораблей и пролета авиации над городом.

Сначала в Петербурге и Кронштадте пройдет генеральная репетиция парада. Она запланирована на 22 июля. Главный военно-морской парад пройдет 25 числа. В этот день пройдет парадный строй кораблей на Неве и на Кронштадтском рейде. Также жители и гости города смогут увидеть пролет парадной группы авиации.

Источник фото: Минобороны России

Всего в параде задействуют четыре тысячи военнослужащих, а также 54 корабля, катера, подводные ложки и парусных судна. Над городом пролетят 48 истребителей и самолетов.

Ранее в комитете по печати Санкт-Петербурга рассказали, что в День ВМФ Петербург и Кронштадт украсят флагами, баннерами и праздничными растяжками. Особое внимание уделят украшению мостов на Неве.

Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге и Кронштадте в пятый раз в современной истории России. В 2021 году российский флот отмечает свое 325-летие.