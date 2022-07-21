Зооэксперт Горбань объяснил, зачем для спасения медведя в Диксоне отправили врачей из Москвы

Директор парка флоры и фауны «Роев ручей» в Красноярске Андрей Горбань рассказал, зачем понадобилось отправлять в поселок Диксон Красноярского края столичных врачей для спасения белого медведя. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

По словам эксперта, белый медведь является краснокнижным животным, поэтому решение о его судьбе принимается на уровне федерального Росприроднадзора.

Он также добавил, что Диксон — очень маленький поселок, в котором нет ни нужных специалистов, ни нужных медикаментов.

«Нужен запас специальных лекарств, чтобы обездвижить животное и привести его потом в себя. Это процесс, это нужно уметь. Поэтому Диксон отпадает, получается или Красноярск, или Москва», — сказал он.

Ранее стало известно, что белый медведь вышел за помощью к жителям Диксона. У него в пасти застряла консервная банка. Сотрудники федерального Роспотребнадзора приняли решение направить на место ветеринарного врача из Москвы.