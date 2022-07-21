Белого медведя с банкой в пасти на Диксоне нашли в восьми километрах от ВПП

Местные жители временно потеряли из виду белого медведя, который ранее пришел к людям за помощью. Нашли его некоторое время спустя в восьми километрах от взлетно-посадочной полосы. Об этом рассказали «360» глава городского поселения Николай Бурак и местный житель Дмитрий Калашников.

«Он ушел с места, но он на острове», — сказал Бурак.

По словам главы поселения, зоологи все еще не могут попасть на Диксон из-за непогоды.

Житель поселка Дмитрий Калашников рассказал «360», что медведь ушел от взлетной полосы примерно на восемь километров. Он сегодня видел косолапого, который просто лежал на пустыре.

Местные так переживают за судьбу мишки, что даже дали ему имя. И зовут его Монетка. Иногда автор видео ласково называет его «котеночек».

Медведю потребовалась помощь из-за того, что у него в пасти застряла консервная банка из-под сгущенки. Видимо, он подцепил ее, когда копался в мусоре в поисках еды. Сколько именно дней хищник ходил с банкой, неизвестно. Но вчера он пришел к людям, чтобы, скорее всего, получить помощь.

Так как взаимодействовать с белым медведем опасно, жители вызвали специалистов Московского зоопарка. Они должны были прибыть на остров в четверг, 21 июля. Однако из-за непогоды не могут покинуть аэропорт Норильска.