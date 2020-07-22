Знатока клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского обвинили в домогательствах бывшие ученицы
Все началось с рассказа журналистки издания The Bell Екатерины Арениной.
Она пояснила, что Михаил Скипский был учителем географии. В школу он пришел, когда она училась в 10-м классе. Кроме этого, он тренировал желающих в «Что? Где? Когда?».
«С какого-то момента он стал звать меня пить кофе после уроков. Звучит, вероятно, очень наивно, но я думала, что мы дружим, и мне, конечно, в какой-то мере льстил его интерес», — написала Аренина.
При этом она отметила, что Скипский на уроках отпускал достаточно пошлые шутки в адрес школьниц. В марте 2010 года учитель полез к девушке целоваться.
«Я отворачивалась, потом ушла. С этого момента пить кофе мы больше не ходили, на уроках я ему в основном хамила», — поделилась журналистка.
После этого был еще один эпизод, когда, по ее словам, Скипский трогал ее в баре за ягодицу и приглашал к себе домой.
По словам Арениной, из школы Скипский ушел после того, как о его поведении рассказала одна из учениц. Но сейчас он продолжает работать с детьми и тренирует детские команды «ЧГК».
В тред пришли другие свидетели приставаний Скипского.
Одна из девушек опубликовала скрины переписки.
Была ли она тогда несовершеннолетней, неизвестно. Одна из девушек призналась, что ушла из школы из-за поведения Скипского.
Судя по треду, приставания к ученицам продолжались несколько лет.
Пожаловались на Михаила Скипского и участницы школьных турниров «ЧГК».
Информацию о странном поведении знатока подтвердил молодой человек, который у него тренировался.
Издание «Подъем» попыталось получить комментарий у Михаила Скипского, но он отказался разговаривать и рекомендовал обратиться в телекомпанию «Игра ТВ».