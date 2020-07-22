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    22 июля 2020, 14:44

    Знатока клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского обвинили в домогательствах бывшие ученицы

    Анатолий Минкин

    На минувшей неделе в Twitter появились треды, где девушки рассказывали о сексуальных домогательствах и насилии со стороны бывших и нынешних журналистов ряда изданий. Сегодня бывшие ученицы знатока клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского рассказали, что он приставал к ним, когда они были несовершеннолетними.

    Все началось с рассказа журналистки издания The Bell Екатерины Арениной.

    Она пояснила, что Михаил Скипский был учителем географии. В школу он пришел, когда она училась в 10-м классе. Кроме этого, он тренировал желающих в «Что? Где? Когда?».

    «С какого-то момента он стал звать меня пить кофе после уроков. Звучит, вероятно, очень наивно, но я думала, что мы дружим, и мне, конечно, в какой-то мере льстил его интерес», — написала Аренина.

    При этом она отметила, что Скипский на уроках отпускал достаточно пошлые шутки в адрес школьниц. В марте 2010 года учитель полез к девушке целоваться.

    «Я отворачивалась, потом ушла. С этого момента пить кофе мы больше не ходили, на уроках я ему в основном хамила», — поделилась журналистка.

    После этого был еще один эпизод, когда, по ее словам, Скипский трогал ее в баре за ягодицу и приглашал к себе домой.

    По словам Арениной, из школы Скипский ушел после того, как о его поведении рассказала одна из учениц. Но сейчас он продолжает работать с детьми и тренирует детские команды «ЧГК».

    В тред пришли другие свидетели приставаний Скипского.

    Знатока клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского обвинили в домогательствах бывшие ученицы | Изображение 1
    Источник фото: Twitter.com

    Одна из девушек опубликовала скрины переписки.

    Знатока клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского обвинили в домогательствах бывшие ученицы | Изображение 2
    Источник фото: Twitter.com
    Знатока клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского обвинили в домогательствах бывшие ученицы | Изображение 3
    Источник фото: Twitter.com

    Была ли она тогда несовершеннолетней, неизвестно. Одна из девушек призналась, что ушла из школы из-за поведения Скипского.

    Знатока клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского обвинили в домогательствах бывшие ученицы | Изображение 4
    Источник фото: Twitter.com

    Судя по треду, приставания к ученицам продолжались несколько лет.

    Знатока клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского обвинили в домогательствах бывшие ученицы | Изображение 5
    Источник фото: Twitter.com
    Знатока клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского обвинили в домогательствах бывшие ученицы | Изображение 6
    Источник фото: Twitter.com

    Пожаловались на Михаила Скипского и участницы школьных турниров «ЧГК».

    Знатока клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского обвинили в домогательствах бывшие ученицы | Изображение 7
    Источник фото: Twitter.com

    Информацию о странном поведении знатока подтвердил молодой человек, который у него тренировался.

    Знатока клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского обвинили в домогательствах бывшие ученицы | Изображение 8
    Источник фото: Twitter.com

    Издание «Подъем» попыталось получить комментарий у Михаила Скипского, но он отказался разговаривать и рекомендовал обратиться в телекомпанию «Игра ТВ».

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