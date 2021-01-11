Знаменитости заступились за бывшего схиигумена Сергия

Президента РФ Владимира Путина попросили выпустить из СИЗО бывшего схиигумена Сергия. За духовного отца заступились несколько знаменитостей, в том числе актриса Мария Шукшина и хоккеист Павел Дацюк.

Спортсмен опубликовал на своей странице в Instаgrаm письмо на имя главы государства, в котором говорится о задержании экс-священника и его аресте.

Обратившиеся к Путину подчеркнули, что лично знают схиигумена Сергия, посещали его воскресные литургии и бывали на проповедях.

«Никаких призывов к суициду и прочим противоправным действиям у него никогда не было. Все его проповеди пронизаны и призывают к христианской любви, любви к своему Отечеству, возможности служения и самопожертвования за свое Отечество», — заявили сторонники бывшего священнослужителя.

Обвинения против Сергия они сочли надуманными, а держать схимонаха под стражей или лишать его свободы «с учетом личности» и вовсе не стоит.

Как уточнил портал Znak.com, свои подписи под письмом на имя президента РФ поставили актриса Мария Шукшина, актер шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов и хоккеист Павел Дацюк.

Среднеуральский женский монастырь ОМОН взял штурмом ночью 29 декабря. Отлученного от церкви бывшего схиигумена Сергия задержали и доставили в Москву. Басманный суд столицы арестовал его на два месяца. Бывшего священнослужителя обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе в склонении или содействии самоубийству.