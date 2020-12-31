Сторонника бывшего схимонаха Сергия арестовали на 15 суток

Ленинский районный суд Екатеринбурга повторно приговорил к административному аресту помощника бывшего схиигумена Сергия Всеволода Могучева. Он взят под стражу по делу о неповиновении требованию сотрудника полиции на 15 суток.

Судья назначил помощнику максимально возможный срок по данной статье Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, передает ТАСС.

Ранее Могучева приговаривали к пяти суткам административного ареста, но Свердловский суд отменил решение и направил дело на новое рассмотрение из-за «мягкости приговора». Адвокат помощника схиигумена Сергия (Романова) планирует обжаловать новый вердикт.

В ходе судебного заседания Могучев жаловался на здоровье, к нему дважды приезжали медики, но оснований для госпитализации не нашли.

Ночью 29 декабря силовики взяли штурмом Среднеуральский женский монастырь и задержали отлученного от церкви схиигумена Сергия, а также Всеволода Могучева, отвечающего за связи монастыря с общественностью и публиковавшего на YouTube-канале проповеди Романова.

Сергия арестовали на два месяца на время предварительного следствия. Его обвиняют по трем статьям: «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Самоуправство» и «Склонение к самоубийству».