Сторонника бывшего схимонаха Сергия арестовали на 15 суток
Судья назначил помощнику максимально возможный срок по данной статье Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, передает ТАСС.
Ранее Могучева приговаривали к пяти суткам административного ареста, но Свердловский суд отменил решение и направил дело на новое рассмотрение из-за «мягкости приговора». Адвокат помощника схиигумена Сергия (Романова) планирует обжаловать новый вердикт.
В ходе судебного заседания Могучев жаловался на здоровье, к нему дважды приезжали медики, но оснований для госпитализации не нашли.
Ночью 29 декабря силовики взяли штурмом Среднеуральский женский монастырь и задержали отлученного от церкви схиигумена Сергия, а также Всеволода Могучева, отвечающего за связи монастыря с общественностью и публиковавшего на YouTube-канале проповеди Романова.
Сергия арестовали на два месяца на время предварительного следствия. Его обвиняют по трем статьям: «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Самоуправство» и «Склонение к самоубийству».