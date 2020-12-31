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    31 декабря 2020, 15:14

    Сторонника бывшего схимонаха Сергия арестовали на 15 суток

    Екатерина Шамина

    Ленинский районный суд Екатеринбурга повторно приговорил к административному аресту помощника бывшего схиигумена Сергия Всеволода Могучева. Он взят под стражу по делу о неповиновении требованию сотрудника полиции на 15 суток.
    Сторонника бывшего схимонаха Сергия арестовали на 15 суток

    Судья назначил помощнику максимально возможный срок по данной статье Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, передает ТАСС.

    Ранее Могучева приговаривали к пяти суткам административного ареста, но Свердловский суд отменил решение и направил дело на новое рассмотрение из-за «мягкости приговора». Адвокат помощника схиигумена Сергия (Романова) планирует обжаловать новый вердикт.

    В ходе судебного заседания Могучев жаловался на здоровье, к нему дважды приезжали медики, но оснований для госпитализации не нашли.

    Ночью 29 декабря силовики взяли штурмом Среднеуральский женский монастырь и задержали отлученного от церкви схиигумена Сергия, а также Всеволода Могучева, отвечающего за связи монастыря с общественностью и публиковавшего на YouTube-канале проповеди Романова.

    Сергия арестовали на два месяца на время предварительного следствия. Его обвиняют по трем статьям: «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Самоуправство» и «Склонение к самоубийству».