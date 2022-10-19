«Знал его мальчиком». Актера Никоненко огорчила новость о смерти Давида Кеосаяна | 360°

Эксклюзив 19 октября 2022, 18:46 «Знал его мальчиком». Актера Никоненко огорчила новость о смерти Давида Кеосаяна Актер и режиссер Никоненко рассказал, что знал умершего коллегу Кеосаяна еще мальчиком РИА «Новости»

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Советский и российский актер и кинорежиссер, народный артист РСФСР Сергей Никоненко сильно расстроился, узнав о смерти своего коллеги Давида Кеосаяна. Никоненко отметил, что помнит Давида еще мальчиком.

«Огорчили вы меня. Я его маленьким помню, знал его и как продюсера. Но больше с его отцом, Эдмондом Гарегиновичем, или Эдиком, как мы его звали, контактировал», — рассказал собеседник «360».

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Никоненко снимался в фильме брата Давида, Тиграна Кеосаяна, а у Давида «только подписывал договор», напрямую с ним не работал.

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«Знаю, что он член авиационного клуба», — добавил Сергей Никоненко.

Худрук Московского академического театра сатиры и Московского драмтеатра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров отмечал, что они с Кеосаяном «не успели полетать» — тот активно звал Газарова.

Актер, режиссер, сценарист и продюсер Давид Кеосаян скончался сегодня. Причина смерти не уточняется. Ему был всего 61 год.