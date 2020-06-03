Знакомые обвиненного в педофилии учителя из Нижневартовска положительно его охарактеризовали

У мужчины двое детей, в сфере образования он проработал более 30 лет. Коллеги считают его профессионалом. Также его ученики неоднократно побеждали в спортивных соревнованиях. Супруга педагога была шокирована обвинениями в его адрес, сейчас она в больнице в предынфарктном состоянии.

Ранее на учителя поступала жалоба от ученицы. Но позже она извинилась и сказала, что неправильно поняла его действия.

59-летнего учителя физкультуры задержали по подозрению в педофилии. По версии следствия, физрук совершал насильственные действия в отношении учеников с 2015 по 2020 годы. На момент преступления его ученицам было по 15-16 лет, причем все происходило прямо на территории школы.