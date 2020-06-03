Учителя физкультуры заподозрили в педофилии в Нижневартовске. Его жертвы молчали пять лет

В Нижневартовске задержали 59-летнего учителя физкультуры — его подозревают в педофилии. Сейчас известно как минимум о трех жертвах.

Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. По версии следствия, физрук совершал насильственные действия в отношении учеников с 2015 по 2020 годы. На момент преступления его ученицам было по 15-16 лет, причем все происходило прямо на территории школы. Следствие уверено, что руководство учебного заведения знало о ситуации и покрывало действия своего сотрудника.

Пострадавшие не обращались в полицию, потому что боялись последствий. Они не хотели не только огласки случившегося, но и плохой оценки по физкультуре, которая могла бы испортить им аттестаты. Никто из них так и не решился заявить на учителя, но одна из девочек рассказала обо всем своей подруге. Именно она обратилась в к правоохранителям с просьбой проверить информацию.

В ходе проверки и опроса учениц, а также педагогического состава учебного заведения, факт домогательства к несовершеннолетним подтвердился пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Сейчас правоохранители проверяют причастность мужчины к другим эпизодам насилия над несовершеннолетними ученицами. Учителя физкультуры задержали 1 июня — полицейские пришли за ним в школу, однако мужчина попытался сбежать. Против него возбудили уголовное дело за «развратные и иные насильственные действия сексуального характера».

По данным источника Life, коллеги педагога в шоке от случившегося. Они не верят, что он действительно мог совершить то, в чем его обвиняют. Мужчина пользовался у коллег уважением, а его ученики не раз завоевывали для школы награды. В сфере образования подозреваемый работал 31 год, причем 24 из них был учителем физкультуры.

Источник отметил, что за все время преподавания у него не было дисциплинарных взысканий. Однако в прошлом одна из учениц педагога жаловалась на его поведение. Спустя некоторое время — после разбирательства — она извинилась и сказала, что превратно поняла его действия.

Источник также отметил, что у физрука есть двое взрослых детей. Его жена сейчас находится в больнице в предынфарктном состоянии. Ей стало плохо после того, как она узнала, в чем подозревают ее мужа.