Знакомая рассказала о погибшей в Зарайске девушке

Девушка, которую рецидивист выбросил из окна в Зарайске, воспитывалась в детском доме. Ее отец давно умер, а мать отказалась от нее. Об этом «360» рассказала знакомая погибшей.

«Отец давно умер, мать от нее отказалась. Какое-то время жила в детдоме. После средней школы ее взял к себе дядя — родной брат покойного отца. Повзрослев, мать она нашла сама. Они общались какое-то время», — сообщила собеседница.

Последний раз знакомая видела погибшую девушку в городе уже давно и не в курсе последних лет ее жизни.

7 декабря труп молодой девушки нашли под окнами многоэтажного дома в Зарайске. По предварительным данным, она пила с подозреваемым в ее убийстве. В какой-то момент мужчина выбросил ее из окна. Следователи установили, что ранее он уже был судим за кражу и по тяжким статьям. В Московскую область он приехал из Оренбурга. Подозреваемому на днях предъявят обвинение и изберут меру пресечения.