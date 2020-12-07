Мужчина выкинул девушку из окна многоэтажки в Зарайске

Труп молодой девушки нашли под окнами многоэтажного дома в Зарайске. Травмы на теле свидетельствовали, что она упала с большой высоты. Следователи в рамках заведенного уголовного дела об убийстве задержали подозреваемого. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

По предварительным данным, девушка вместе с подозреваемым распивала спиртные напитки. В какой-то момент мужчина почувствовал к ней неприязнь и выкинул из окна. Эта информация подтвердилась показаниями свидетелей.

Следователи выяснили, что подозреваемый в убийстве ранее уже был судим за кражу и по тяжким статьям. В Подмосковье он приехал из Оренбурга. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что в пьяном конфликте принимали участие двое мужчин и девушка. В ходе разборок один из участников выбросил собутыльницу в окно, отчего она скончалась.