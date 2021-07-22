Злоумышленники устроили атаку на путешествующих через BlaBlaCar

Путешественников BlaBlaCar атаковали мошенники. За месяц число фишинговых сайтов, похожих на популярный сервис поиска попутчиков, увеличилось в 1,7 раз, сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование Group-IB.

BlaBlaCar, как отмечают эксперты, пользуется особенным спросом в летние месяцы, когда люди едут в отпуска. В день таким образом отправляются в поездки около 100 тысяч человек, отметил директор по маркетингу компании в России Михаил Добров. Тут и активизируются злоумышленники. Они просят людей оплатить поездку заранее и присылают фейковые ссылки. Если человек попадает на удочку, то злоумышленник получает не только деньги, но и персональные данные своей жертвы.

Сервис ведет активную борьбу с мошенниками. Пользователей просят не переходить на сторонние ресурсы и не совершать предоплату, кроме сервисного сбора, который оплачивается непосредственно на сайте. Крупнейшим банкам также известно об аферах, например, когда пользователя просят перевести дополнительную оплату, ссылаясь на то, что деньги якобы не пришли.

Рост числа злоумышленников в интернет-пространстве, как отмечают эксперты, связан с ограничениями в период пандемии, поскольку значительная часть жизни людей оказалась в онлайн. Примеров этому много: от доставки продуктов до оплаты услуг через сайты компаний.

Россиян призвали к бдительности. Специалисты рекомендуют обращать внимание на адрес сайта, там не должно быть дополнительных символов, например, тире или подчеркиваний, также там не должно присутствовать замены буквы «о» на цифру ноль.

В мае стало известно, что сервисы по поиску попутчиков и сайты знакомств могут обязать запрашивать паспортные данные при регистрации. Инициатива поможет избежать случаев мошенничества, которые распространены на подобных платформах. Кроме того, член комитета по госстроительству Госдумы Евгений Марченко заявлял тогда, что пользователи должны предъявлять техпаспорт своего транспортного средства. Эта информация помогла бы доказать, что автомобиль исправен и не находится в угоне.