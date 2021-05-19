Сайты знакомств и сервисы по поиску попутчиков могуть начать запрашивать паспортные данные

Сервисы по поиску попутчиков и сайты знакомств могут обязать запрашивать паспортные данные при регистрации. Инициатива поможет избежать случаев мошенничества, которые распространены на подобных платформах. Об этом «Газете.ru» рассказал член комитета по госстроительству Госдумы Евгений Марченко.

Депутат заявил, что у пользователей сервисов по поиску попутчиков необходимо запрашивать паспортные данные, а также водительское удостоверение. Кроме того, Марченко считает, что пользователи должны предъявлять техпаспорт своего транспортного средства. Эта информация помогла бы доказать, что автомобиль исправен и не находится в угоне.

«Я бы все это установил и для сайтов знакомств — у меня есть жалобы от людей, там очень много мошенничества», — добавил депутат.

Марченко заявил, что за несоблюдение правил нужно ввести административную ответственность и наложить на сервисы «серьезные» штрафы.

«Добровольно они (сайты — прим. ред.) не будут этим заниматься, потому что это отпугнет многих клиентов. Конечно, это нужно все равно дублировать законом», — прокомментировал политик.

Зампредседателя комитета ГД по информбезопасности Александр Ющенко заметил, что данным вопросом должны заниматься сами компании. Ведь данные пользователей могут попасть в руки мошенников.

«Персональные данные — новая валюта, это актив, который собирается, продается, перепродается, поэтому я бы тут с большой осторожностью относился», — заметил Ющенко.

Председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена заявил, что в данном вопросе стоит ориентироваться на закон о персональных данных. Он отметил, что запрашивание паспортных данных может стать вторжением в личную жизнь.

Исследователь киберугроз из компании ESET Лукас Стефанко предупредил, что такое нововведение может привлечь на сайты знакомств и сервисы по поиску попутчиков злоумышленников.

«При взломе подобных интернет-сервисов и утечке персональных данных у мошенников появляются практически неограниченные возможности для коварных манипуляций. В случае с дейтинговыми платформами паспортные данные с точностью, близкой к 100-процентной, указывают на неверных супругов, что может стать поводом для шантажа», — отметил он.

Стефаненко также напомнил о случае утечки данных соцсети знакомств Ashley Madison в 2015 году. После обнародования 37 миллионов имен пользователей Северную Америку захлестнула волна не только разводов, но и самоубийств.

Преступления, совершенные с помощью сайтов знакомств и сервисов по поиску попутчиков, часто попадают в поле зрения общественности. 23 декабря 2018 года была убита директор двух ресторанов Burger King Ирина Ахматова. Женщина решила взять с собой попутчиков и совершить поездку из Москвы в Тулу. Для этого она воспользовалась сервисом BlaBlaCar. Преступник создал в сервисе два аккаунта и забронировал три места в машине. Во время поездки он попытался ограбить женщину, а после убил ее.

В конце февраля этого года водителя из Вязьмы ограбил попутчик с сайта BlaBlaCar. С помощью реквизитов карты водителя он украл 40 тысяч рублей.

Количество преступлений, совершенных с помощью сайтов знакомств, также велико. Девушка из Белгородской области знакомилась с мужчинами и просила у них деньги якобы на лечение болезни. По данным пресс-службы регионального УМВД, преступнице удалось похитить более 379 тысяч рублей.

«Похожие истории, конечно, происходят, к сожалению. Если мы понимаем, что пользователь негативный, мы его блокируем. Если речь о более серьезных случаях, есть определенный алгоритм обращения в полицию», — заявил гендиректор сайта «Мамба» Андрей Бронецкий.