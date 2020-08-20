Зюганова возмутили слова Лебедева о скульптуре «Родина-мать зовет!»

«Уроды самые законченные! Я говорю, разбирайтесь вы сами с ними, с этой сволочью!» — отреагировал политик.

В свою очередь ветеран Сталинградской битвы Борис Уткин заметил, что Лебедев не патриот, раз говорит такие вещи об этом памятнике.

«То, что говорит незнакомый мне Лебедев, — он просто-напросто смеется над своими, можно сказать, родственниками», — отметил он.