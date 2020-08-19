Ветеран отреагировал на слова Лебедева о скульптуре «Родина-мать зовет!»

«То, что говорит незнакомый мне Лебедев, — он просто-напросто смеется над своими, можно сказать, родственниками», — отметил собеседник издания.

По его словам, Лебедев не патриот, если он покушается на замысел и на то, что сделал автор монумента Евгений Вучетич. Он признался, что соотносит с именем скульптора все лучшее, что было сделано после войны в области художественного искусства и архитектуры.