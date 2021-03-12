Минтруд предложил не платить детские пособия подозрительно бедным семьям

Министерство труда предложило ограничить получателей детских пособий — не платить деньги семьям с формально низкими заработками, но существенном имуществом. Об этом сообщил «Коммерсант».

Также планируют ввести «правило нулевого дохода» — ограничить выплаты тем, кто не декларирует никаких легальных доходов.

Бедной не будет считаться семья с высоким уровнем потребления — владеющая несколькими домами, площадь в которых превысит 40 квадратных метров на человека или тремя новыми машинами.

При этом малообеспеченные смогут одновременно иметь квартиру, дом, дачу, земельный участок до 25 соток, автомобиль и гараж, трактор и мотоцикл, 250 тысяч рублей сбережений.

Минтруд отдельно оговаривает, каким должно быть это движимое и недвижимое имущество.

Инициатива министерства появилась после повышения выплат на детей от трех до семи лет до 75% или 100% размера регионального прожиточного минимума. Ежемесячное пособие, введенное в 2020 году, повысят, если базовый размер выплаты (50% от прожиточного минимума) не позволяет семье выйти за черту бедности.