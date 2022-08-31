Зюганов не согласился с оценкой деятельности Горбачева от политиков Запада

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не согласился с высокими оценками первого президента СССР Михаила Горбачева как политика. По его словам, Горбачев принес людям «несчастье, горе и беду».

Зюганов отметил, что вырос на «традициях русской православной культуры, советского патриотизма», поэтому старается не говорить плохого об умерших. Его слова привело РИА «Новости».

Горбачев, подчеркнул лидер КПРФ, был правителем целой страны, от него зависел весь народ. Мнение мировых политиков, которые высоко оценили Горбачева, Зюганов подверг сомнению.

«Я не разделяю абсолютно эти оценки», — сказал он.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Горбачев заслуживает памяти и уважения, так как изменил к лучшему жизнь многих людей. Он подчеркнул, что политик «сломал систему, которая изначально была ложной и со временем выродилась в антинародную».

Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа в возрасте 91 года. До этого он долгое время болел — информация о его госпитализации появилась еще в июне.