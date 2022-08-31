Косачев назвал трагедией для России уход из жизни Горбачева

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев заслуживает памяти и уважения. Он изменил жизнь нескольких поколений к лучшему, поэтому его уход из жизни — трагедия для всей страны. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Уход Михаила Сергеевича Горбачева — трагедия для страны и для всех тех из нас, чью жизнь он сумел изменить к лучшему. Именно так — к лучшему, несмотря на развал СССР и огромные испытания для его бывших граждан», — написал Косачев в своем Telegram-канале.

По его словам, во времена СССР было сделано много великих достижений. Они случились именно благодаря людям, а не системе.

«Именно Горбачев сломал систему, которая изначально была ложной и которая со временем выродилась в антинародную», — отметил сенатор.

По его словам, президент СССР проторил путь, который, если бы не он, российский народ не смог бы пройти за прошедшие 30 лет.

«Путь трудный, но, в отличие от предыдущих 70 лет, наконец-то в правильном направлении. И при всей противоречивости результатов Горбачев заслуживает уважения, и он заслуживает памяти. Вечная память», — заключил Косачев.

Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа на 92-м году жизни. Многие российские и зарубежные политические деятели уже выразили соболезнования семье Горбачева и России. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал бывшего президента СССР человеком, поменявшим ход истории.