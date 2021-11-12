В Минэнерго объяснили рост цен на зимний дизель в России

Минэнерго России считает, что рост биржевых цен на зимнее дизельное топливо связан с ажиотажным спросом трейдеров, дорогой нефтью и нефтепродуктами в мире. Как сообщили в министерстве, несмотря на это, спрос на топливо в России среди автовладельцев удовлетворяется.

«Складывающаяся динамика оптовых биржевых цен связана с растущим ажиотажем со стороны топливных трейдеров, стремящихся заполнить свои нефтебазы в ожидании роста спроса», — привело РИА «Новости» сообщение Минэнерго.

В министерстве также уточнили, что стоит учитывать, что на текущую ценовую динамику на бирже оказывают влияние также сохраняющиеся на высоком уровне мировые цены на нефть и нефтепродукты.

«Текущий спрос со стороны конечных потребителей-автолюбителей полностью удовлетворяется, не вызывая рисков недопоставок», — отметили в Минэнерго.

Приближается зимний сезон, который становится особенно сложным для автомобилистов. За машиной в морозы нужно следить гораздо больше и ухаживать за ней бережнее. В частности, обращать внимание на топливо в баке. Директор по сервису и запасным частям «Авилон Volkswagen» Константин Епанешников рассказал, сколько именно бензина или дизеля нужно заливать в бак в зимнее время. По его словам, если машина резко переходит из тепла на морозную погоду, нужно максимально избежать образования большого количества конденсата.