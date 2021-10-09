Эксперт напомнил автомобилистам о необходимости следить за топливом в баке

Приближается зимний сезон, который становится особенно сложным для автомобилистов. За машиной в морозы нужно следить гораздо больше и ухаживать за ней бережнее. В частности, обращать внимание на топливо в баке. Об этом агентству «Прайм» напомнил директор по сервису и запасным частям «Авилон Volkswagen» Константин Епанешников.

Эксперт рассказал, сколько именно бензина или дизеля нужно заливать в бак в зимнее время. Он рассказал, что если машина резко переходит из тепла на морозную погоду, нужно максимально избежать образования большого количества конденсата.

«Если машина перед выездом на мороз находится в теплом гараже, то, конечно, желательно, чтобы бензобак был полный, чтобы конденсата образовывалось как можно меньше», — пояснил он.

Также эксперт добавил, когда этот вопрос становится менее актуальным. По его словам, за топливом не нужно настолько пристально следить, если машина постоянно хранится на улице и не подвержена резким перепадам температуры. В этом случае, уверен специалист, количество бензина в баке не имеет особого значения.

Ранее стало известно, что в России подорожали зимние шины. Аналитики вычислили, что цены ыросли на 25% и выше, хотя сезон замены еще не начался. Эксперты отметили, что может образоваться дефицит в категории недорогой резины.