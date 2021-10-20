России пообещали дефицит зимнего дизтоплива

Независимые АЗС заявили о рисках дефицита зимнего дизтоплива в период активного спроса. Они считают, что это станет причиной усугубления негативной ситуации с ценообразованием. Об этом говорится в письме президента Российского топливного союза профильному вице-премьеру Александру Новаку.

С текстом письма ознакомился «Коммерсант». Евгений Аркуша написал, что «основной причиной роста оптовых цен на зимнее дизтопливо является несоответствие объемов его производства рыночному спросу». Он отметил, что многие НПЗ уже перешли на продажи зимних сортов топлива, и виден большой спрос.

По мнению главы РТС, количество выпуска снижается из-за некоторых налоговых обязательств. Речь идет о требованиях выплачивать дополнительный акциз в некоторых случаях. Союз предлагает провести анализ баланса спроса и предложения. Если это окажется необходимым, нужно нарастить поставки зимнего дизельного топлива на бирже и мелком оптовом рынке.

Ранее независимые автозаправочные станции предложили Федеральной антимонопольной службе разработать новые меры, чтобы стабилизировать внутренний топливный рынок. В том числе, речь шла об увеличении нормативов биржевой торговли примерно на четверть по бензину и на 15% по дизельному топливу.