Бизнес призвал ФАС принять меры для стабилизации цен на топливо в России

Независимые автозаправочные станции предложили Федеральной антимонопольной службе разработать новые меры, чтобы стабилизировать внутренний топливный рынок. Такой документ Независимого топливного союза оказался в распоряжении «Известий».

Объединение выступило с конкретными предложениями. В том числе, с идеей увеличить нормативы биржевой торговли примерно на четверть по бензину и на 15% по дизельному топливу.

Предлагается внести новые корректировки в механизм демпфера. Кроме того, в НТС просят порекомендовать топливным компаниям стабилизировать розничные цены и привести их в соответствие с оптовыми.

В ФАС обращают внимание, что в сентябре, по данным Росстата, цены на бензин все-таки пошли вниз. Причем, как розничные, так и оптовые. Бензин подешевел впервые за последний год — средняя цена литра понизилась на 15 копеек. В последний раз снижение цены, хоть и всего на одну копейку, наблюдалось в сентябре 2020 года.

ФАС не исключает, что будут приняты и новые меры для стабилизации рынка — в ведомстве готовы обсуждать дополнительные действия.