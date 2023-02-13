Эксклюзив 13 февраля 2023, 11:52 «Зима возьмет верх». Москвичам предсказали резкое похолодание в середине недели Метеоролог Шувалов пообещал москвичам похолодание в середине недели РИА «Новости»

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Столбики термометров в Москве опустятся до −10 градусов, по области — до −15 градусов в середине недели. В выходные возможно повышение температуры, но оно будет не слишком заметным, сообщил «360» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Температура будет меняться достаточно плавно. Резкий скачок возможен только к вечеру в понедельник. Утром сегодня в Москве было −7…−8 градусов, по области — до −10…−15 градусов. А к вечеру в столице прогнозируется уже +2…+3 градуса. По области — тоже до плюсовых значений», — отметил синоптик.

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По его словам, День всех влюбленных москвичи встретят с оттепелью. А на Сретенье, 15 февраля, начнется поворот на холод, зима на некоторое время возьмет верх.

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«Во вторник, 14 февраля, ожидается теплый день. В столице будет 0…+2 градуса, мокрый снег, скорее всего, будет идти ночью и в первой половине дня. А затем прогнозируется хороший рост давления, циклон повернется к нам спиной. В Москве подуют северные ветры, температура понизится. В среду похолодает до −1…−6 градусов. В четверг-пятницу ночью в Москве будет до −10, по области — до −15 градусов», — пояснил Шувалов.

Он подчеркнул, что в субботу, 18 февраля, будет намек на повышение температуры, но оно будет не слишком заметным.

Ранее москвичей предупредили о похолодании до −13 градусов.