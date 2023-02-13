Общество 13 февраля 2023, 07:23 Москвичей предупредили о похолодании до минус 13 градусов Научрук Гидрометцентра Вильфанд: в Москве температура будет резко меняться всю неделю РИА «Новости»

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Резкие изменения температуры прогнозируются в Москве в течение второй недели февраля. В четверг-пятницу похолодает до 8-13 градусов мороза, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В четверг и пятницу рост давления продолжится, а температура будет заметно понижаться. Ночью прогнозируется 8-13 градусов мороза, а днем — 4-6 градусов мороза», — рассказал он.

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Метеоролог обратил внимание, что такая температура на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

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По словам Романа Вильфанда, в понедельник в столице температура днем будет от 0 до плюс 2 градусов, возможны небольшие осадки. Во вторник ожидается понижение атмосферного давления до самых низких за всю неделю значений — 738-740 миллиметров ртутного столба. Ожидается мокрый снег, гололедица и ветер до 15 метров в секунду.

В середине недели циклон начнет отступать, давление резко повысится, и похолодает до 1-6 градусов мороза днем и ночью.

Ранее Вильфанд пообещал москвичам теплую погоду в День святого Валентина.