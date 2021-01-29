Журналисты побывали во «дворце» в Геленджике и нашли там только бетон

«Приезжающих ко „дворцу“ встречает парадный вход без ворот — их здесь просто нет. Никакой вам копии царского орла с короной Зимнего дворца. Описать локацию довольно просто — это один большой бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства», — говорится в материале.

Авторам репортажа дали час на съемку и более никаких ограничений. За это время операторы успели все заснять, рабочие провели небольшую экскурсию. Как снаружи, так и внутри здания очень много строительного мусора. По оценкам строителей, здание сдадут в эксплуатацию лет через пять-шесть.

О «дворце» в Геленджике в своем «расследовании» рассказал блогер Алексей Навальный. По словам президента РФ Владимира Путина, он этот фильм не смотрел, но видел несколько кадров. Глава государства добавил, что ничего из представленного в ролике не принадлежит и «не принадлежало ни ему, ни его родственникам».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что владельцем «дворца» является один или несколько предпринимателей. Но Кремль их имена раскрывать не стал, заявив, что это некорректно.