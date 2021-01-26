Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что владельцем огромного коттеджа в Геленджике является один или несколько предпринимателей. Но Кремль не будет разглашать его имени, потому что это некорректно.

«Очевидно, что владельцем является предприниматель. Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. И один или несколько [предпринимателей] прямо или опосредованно владеют этим объектом», — передает РИА «Новости» его слова.

Он добавил, что Кремль «не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев», потому что это некорректно.

Песков также прокомментировал информацию журналистов, что над объектом находится зона, в пределах которой нельзя летать. По словам Пескова, их переадресовали в ФСО, потому что там и должны отвечать на такие вопросы.

«Они же говорят: „Почему охраняется ФСО?“ Вот мы переадресовали в ФСО. И почему там нельзя летать, почему бесполетная зона — мы это переадресовали в ФСБ. <…> Это именно те ведомства, которые и должны отвечать на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции», — ответил Песков.

Пресс-секретарь еще раз напомнил, что Путин и его родственники не имеют никакого отношения ко «дворцу» в Геленджике.

Сам Владимир Путин признался, что после просмотра фрагментов видео заинтересовался виноделием. По его словам, когда закончит работать, он может пойти советником к Борису Титову, который является владельцем «Абрау-Дюрсо». После этих слов акции компании мгновенно подскочили в цене.