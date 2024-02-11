Общество 11 февраля 2024, 01:59 Журналисты нашли школу, в которой учился Сырский. Там создали музей в честь бойца России Работники школы, где учился Сырский, были шокированы от назначения выпускника Unsplash

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Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский учился в школе № 3, которая находится в бывшем военном городке Костерево-1 в Петушинском районе Владимирской области. Журналисты «Российской газеты» отыскали учреждение.

На входе в школу висит памятная доска с фотографией другого выпускника этого учреждения, командира роты материального обеспечения 423-го мотострелкового полка ВС России Тимофея Шишлакова, он героически погиб в зоне специальной военной операции. Бойца наградили орденом Мужества посмертно.

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В школе трепетно хранят память о Шишлакове, в одном из классов даже устроили музей в его честь.

Об Александре Сырском в учреждении никто не помнит, он сидел за партой здесь в 70-годах. Опрошенные журналистами жители были шокированы, узнав, что бывшего ученика местной школы назначили главкомом ВСУ.

Ранее стало известно, что мать нового главнокомандующего ВСУ Людмила Сырская тяжело отреагировала на ажиотаж вокруг новой должности ее сына. Знакомая женщины рассказала, что вместе с ней поет в хоре ветеранов труда «Околица». Из-за большого внимания к сыну, мать пропустила репетицию. По словам знакомой, Людмила Сырская в «ужасном состоянии».