Общество 10 февраля 2024, 23:38 Стало известно, как мать Сырского переносит назначение сына Знакомая Сырских рассказала, что мать тяжело переносит новое назначение сына Официальное интернет-представительство президента Украины

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Мать нового главкома ВСУ Людмила Сырская тяжело переносит ажиотаж вокруг назначения ее сына. Об этом РЕН ТВ рассказала ее знакомая Софья Бондаренко, которая вместе с Людмилой поет в хоре ветеранов труда «Околица».

Людмила Сырская из-за внимания к ее сыну пропустила репетицию, рассказала собеседница телеканала.

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«В ужасном состоянии. Она и так переживает. <…> Какое состояние может быть у матери, особенно в таком возрасте, и муж у нее болеет?» — отметила Софья Бондаренко.

Известно, что матери Сырского — 82 года, его отец болеет, периодически их навещает сын Олег. Бондаренко отметила, что Людмила не отвечает за поступки сына, который по службе уехал на Украину и завел там семью.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский признавался в ненависти к украинцам, которые служат с ним в штабе. Он назвал их «хитрыми и пронырливыми».