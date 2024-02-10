10 февраля 2024, 23:38
Стало известно, как мать Сырского переносит назначение сына
Знакомая Сырских рассказала, что мать тяжело переносит новое назначение сына
Мать нового главкома ВСУ Людмила Сырская тяжело переносит ажиотаж вокруг назначения ее сына. Об этом РЕН ТВ рассказала ее знакомая Софья Бондаренко, которая вместе с Людмилой поет в хоре ветеранов труда «Околица».
Людмила Сырская из-за внимания к ее сыну пропустила репетицию, рассказала собеседница телеканала.
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«В ужасном состоянии. Она и так переживает. <…> Какое состояние может быть у матери, особенно в таком возрасте, и муж у нее болеет?» — отметила Софья Бондаренко.
Известно, что матери Сырского — 82 года, его отец болеет, периодически их навещает сын Олег. Бондаренко отметила, что Людмила не отвечает за поступки сына, который по службе уехал на Украину и завел там семью.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский признавался в ненависти к украинцам, которые служат с ним в штабе. Он назвал их «хитрыми и пронырливыми».
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