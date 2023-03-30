30 марта 2023, 20:30
Журналисту WSJ Гершковичу предоставили консульский доступ
Захарова подтвердила предоставление журналисту WSJ Гершковичу консульского доступа
Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила, что задержанному журналисту WSJ Гершковичу предоставили консульский доступ. Об этом сообщил ТАСС.
Дипломат утвердительно ответила на вопрос представителей СМИ насчет доступа и не стала приводить никаких подробностей.
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Гершковича задержали в Екатеринбурге сотрудники ФСБ по подозрению в шпионаже. По данным силовиков, журналист московского бюро The Wall Street Journal пытался получить секретные сведения.
Издание отвергло причастность своего сотрудника к шпионажу и потребовало освободить его. Гершкович, по сведениям ФСБ, собирал данные об одном из предприятий российского ВПК.
В МИД отмечали, что у арестованного по подозрению в шпионаже корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича не было проблем с документами. Виза журналиста не просрочена, другие бумаги для работы в России тоже были в порядке.
Мария Захарова
Задержание Эвана Гершковича
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