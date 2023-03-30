Общество 30 марта 2023, 20:30 Журналисту WSJ Гершковичу предоставили консульский доступ Захарова подтвердила предоставление журналисту WSJ Гершковичу консульского доступа РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила, что задержанному журналисту WSJ Гершковичу предоставили консульский доступ. Об этом сообщил ТАСС.

Дипломат утвердительно ответила на вопрос представителей СМИ насчет доступа и не стала приводить никаких подробностей.

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Гершковича задержали в Екатеринбурге сотрудники ФСБ по подозрению в шпионаже. По данным силовиков, журналист московского бюро The Wall Street Journal пытался получить секретные сведения.

Издание отвергло причастность своего сотрудника к шпионажу и потребовало освободить его. Гершкович, по сведениям ФСБ, собирал данные об одном из предприятий российского ВПК.

В МИД отмечали, что у арестованного по подозрению в шпионаже корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича не было проблем с документами. Виза журналиста не просрочена, другие бумаги для работы в России тоже были в порядке.