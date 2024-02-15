Общество 15 февраля 2024, 19:01 Журналисту Карлсону предложили оценить БКЛ метро в Москве Главный архитектор Москвы Кузнецов предложил журналисту Карлсону оценить БКЛ РИА «Новости»

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Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов предложил американскому журналисту Такеру Карлсону прокатиться по Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро и оценить ее, если ему представится такая возможность. Об этом сообщило АГН «Москва».

«То, что ему [Такеру Карлсону] понравилась станция „Киевская“, в общем неудивительно — это одна из самых богато оформленных станций, и это, на мой взгляд, выдает в нем человека консервативных взглядов. <…> Я бы ему предложил проехаться по БКЛ, было бы интересно его впечатление об этой линии получить тоже, с другой стороны, мы и так знаем, что это очень крутой проект», — поделился Кузнецов.

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По словам главного архитектора, в его понимании журналиста больше впечатлили удобство, скорость, комфорт и безопасность Московского метрополитена.

Он отметил, что столичная подземка — одна из самых развитых во всем мире. Кроме того, оно — гордость для Москвы и всей страны, а ее архитектура — важная составляющая.

Кузнецов добавил, что в метро собрана история разных периодов. Он подчеркнул, что среда формирует сознание, поэтому качественная архитектура занимает в этом не последнюю роль.

Карлсон признался, что восхищен станцией метро «Киевская» в Москве. Он отметил, что станция, которую россияне используют каждый день для поездок, очень чистая и выглядит лучше, чем метро в Соединенных Штатах.