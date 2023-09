Криминал 03 сентября 2023, 18:37 Журналистку Гессен заподозрили в дискредитации армии Shot: дело завели против журналистки Гессен за дискредитацию армии РИА «Новости»

В отношении журналистки Марии Гессен завели уголовное дело по статье о дискредитации армии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, правоохранители заинтересовали высказываниями 56-летней журналистки в интервью блогеру Юрию Дудю* в сентябре 2022 года, в котором она комментировала события в Буче и негативно отзывалась о российских военнослужащих.

Дело завели 1 сентября, поводом стало то самое интервью.

В настоящее время Гессен проживает в США и пишет материалы в издания The Washington Post и The New York Times.

В июле стало известно, что правоохранители занялись проверкой рэпера Лигалайза по делу о дискредитации армии, официальную бумагу уже отправили в Генеральную прокуратуру.

Ранее по аналогичной статье оштрафовали на 50 тысяч известного музыканта Бориса Гребенщикова.

*Юрий Дудь признан в России иностранным агентом.