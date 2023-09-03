03 сентября 2023, 18:37
Журналистку Гессен заподозрили в дискредитации армии
Shot: дело завели против журналистки Гессен за дискредитацию армии
В отношении журналистки Марии Гессен завели уголовное дело по статье о дискредитации армии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По информации источника, правоохранители заинтересовали высказываниями 56-летней журналистки в интервью блогеру Юрию Дудю* в сентябре 2022 года, в котором она комментировала события в Буче и негативно отзывалась о российских военнослужащих.
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Дело завели 1 сентября, поводом стало то самое интервью.
В настоящее время Гессен проживает в США и пишет материалы в издания The Washington Post и The New York Times.
В июле стало известно, что правоохранители занялись проверкой рэпера Лигалайза по делу о дискредитации армии, официальную бумагу уже отправили в Генеральную прокуратуру.
Ранее по аналогичной статье оштрафовали на 50 тысяч известного музыканта Бориса Гребенщикова.
*Юрий Дудь признан в России иностранным агентом.
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