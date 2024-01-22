Общество 22 января 2024, 19:36 Журналистка Казанцева решила уехать из России после публикации ее адреса депутатом Научный журналист Ася Казанцева сообщила о переезде из России в Грузию Pxhere

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Популяризатор науки, журналистка Ася Казанцева* сообщила о переезде из России в столицу Грузии Тбилиси. Пост появился на ее странице в Facebook**.

Причиной такого решения стала отмена лекций журналистки и публикация депутатом Госдумы Андреем Луговым ее домашнего адреса. Комиссия по этике не выявила «никаких проблем» в обнародовании данных Казанцевой*.

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Адвокат журналистки предупредил ее о риске возбуждения уголовного дела.

«Так что мы тут подумали-подумали, да и решили, что потусуюсь-ка я, действительно, пока что в славном городе Тбилиси до наступления лучших времен», — написала Казанцева*.

В декабре журналистка рассказала «Газете.ru», что магазин «Читай-город» в Москве отменил презентацию ее новой книги из-за негативных комментариев под анонсом о встрече.

Общественное движение «Зов народа» ранее обнаружило факты призыва к финансированию ВСУ со стороны Казанцевой*. Активисты обратились по этому вопросу в ФСБ и Следственный комитет.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

** Социальная сеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.