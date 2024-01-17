Общество 17 января 2024, 23:17 Следком и ФСБ попросили проверить журналистку Казанцеву на финансирование ВСУ РИА «Новости»

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Общественное движение «Зов Народа» обнаружили факты призыва к финансированию ВСУ со стороны научного журналиста Аси Казанцевой*, активно выступающей простив спецоперации. Активисты направили обращение к главам Следственного комитета и ФСБ, сообщили в пресс-службе движения.

По словам общественников, Казанцева* 22 декабря 2022 года разместила в социальных сетях призывы финансировать Вооруженные силы Украины. В феврале 2023 года в одном из интервью она открыто выступила против спецоперации России. Также журналист ходила на протестные акции, будучи на девятом месяце беременности.

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Общественники отметили, что сейчас Казанцева* планирует провести лекции рядом с Кремлем. При этом они не исключили, что все заработанные на этом деньги автор направит на финансирование ВСУ.

Ранее Минюст России расширил список иноагнетов физическими и юридическими лицами. В реестр попал писатель Борис Акунин *.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.