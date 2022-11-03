«С собаками и автоматчиками». Журналист Караулов рассказал об обыске в своем доме | 360°

Эксклюзив 03 ноября 2022, 13:03 «С собаками и автоматчиками». Журналист Караулов рассказал об обыске в своем доме Журналист Карулов заявил, что проходит свидетелем по делу главы «Ростеха» Чемезова РИА "Новости"

Читать 360tv в

Силовики с автоматами и собаками явились для проведения обысков в дом журналиста Андрея Караулова, рассказал он «360». Он уточнил, что проходит по делу главы "Ростеха" Сергея Чемезова в качестве свидетеля и выразил надежду, но заявление гендиректора госкорпорации не видел.

Обыски с автоматами

По словам журналиста, сейчас он находится в Дубае и готовится к операции на сердце. Он очень удивился из-за проведения обысков у него дома в Подмосковье.

Реклама

«Проходит обыск с собаками и автоматчиками. Какой документ можно найти с собаками во время обыска?» — заявил Караулов. Он добавил, что правоохранители напугали его тещу.

Реклама

«Сергей Чемезов (глава "Ростеха" — прим. ред.) написал заявление. С Собчак не получилось — кто-то подкатил к нему, и он подмахнул еще одно заявление. Теперь Караулов его оклеветал. Слава богу, заметь, не вымогал денег», — рассказал собеседник «360» о причинах визита силовиков.

Статус свидетеля по делу Чемезова

Андрей Караулов предположил, что все началось из-за его интервью журналисту Максиму Шевченко. Собеседник «360» подчеркнул, что в той беседе рассуждал о многих вещах — например, кто обрушил его YouTube-канал.

«Как можно у человека, у кого статус свидетеля, обыск проводить? На основании чего? Мне не показали заявление Чемезова, я его не видел <…>, но в этом материале я, как опытный человек, говорю четко и ясно, это мои гипотезы, это мое предположение», — заявил об интервью Шевченко Андрей Караулов.

Собеседник «360» добавил, что в России не лишают свободы за высказывание гипотез и предположений.

«То его Собчак оклеветала, то до этого его помощник Бровко кого-то посадил — у него деньги вымогали, сейчас с Собчак не получилось — через Караулова и Шевченко зашли. Нормально? Это хреновая история, это против (президента Владимира — прим. ред.) Путина делается, к гадалке не ходи», — заявил Караулов.

По словам журналиста, кто-то преследует цель изобразить Россию страной, в которой даже к свидетелям можно врываться с автоматами и пытаться проникнуть в жилище при помощи болгарки. Караулов подчеркнул, что является опытным человеком, а вот молодому журналисту в его положении пришлось бы гораздо тяжелее.