    02 марта 2020, 11:33

    Журналист оценил безопасность работы в СМИ после смерти Листьева

    Ольга Ситникова

    Советский и российский телеведущий и журналист Владислав Листьев скончался 25 лет назад. Его убили в Москве 1 марта 1995  года. Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев вспомнил о коллеге. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

    «Его убийство было настолько шокирующим событием, что в него было невозможно поверить, ведь Влада знала вся страна! Однако надо признать, что Листьев был не первым и, увы, не последним», — подчеркнул Сагалаев.

    По его мнению, сейчас Листьев мог бы создать собственный телеканал с качественным контентом.

    «Развлекательные, познавательные, информационные программы — то, в чем Влад был неподражаем. Он, весьма возможно, блистал бы на YouTube, как сейчас это делает Леонид Парфенов. А мог бы остаться и на официальном телевидении… Но, если честно, я себе это плохо представляю. Хотя и на условный „Дождь“, я думаю, он бы тоже не пошел», — пояснил журналист.

    Он также уточнил, что YouTubе теперь оказался «серьезным конкурентом для телевидения»

    «Именно поэтому у нас обычно стараются делать программы параллельно: то, что вышло на экраны, тут же загружается в Интернет. Если говорить про телевидение в привычном понимании этого слова, то могу сказать следующее. Поскольку телевизор сейчас смотрит в основном старшее поколение россиян (те, кому за 40), то это параллельное развитие будет идти еще долго. Поэтому хоронить телевидение я считаю пока преждевременным», — добавил Сагалаев.

    По его оценкам, со времен убийства Листьева работа журналиста не стала безопаснее.

    «Чего стоит убийство в 2018  году в Центрально-Африканской Республике, когда погибли режиссер-документалист Александр Расторгуев, военный журналист Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко», — подчеркнул журналист.

    Тем не менее, Сагалаев обратил внимание на то, что «на современном телевидении руководители очень внимательно относятся к безопасности сотрудников».

    Ранее авторы фильмов об убийстве Владислава Листьева потребовали раскрыть его убийство.