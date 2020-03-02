Журналист оценил безопасность работы в СМИ после смерти Листьева

«Его убийство было настолько шокирующим событием, что в него было невозможно поверить, ведь Влада знала вся страна! Однако надо признать, что Листьев был не первым и, увы, не последним», — подчеркнул Сагалаев.

По его мнению, сейчас Листьев мог бы создать собственный телеканал с качественным контентом.

«Развлекательные, познавательные, информационные программы — то, в чем Влад был неподражаем. Он, весьма возможно, блистал бы на YouTube, как сейчас это делает Леонид Парфенов. А мог бы остаться и на официальном телевидении… Но, если честно, я себе это плохо представляю. Хотя и на условный „Дождь“, я думаю, он бы тоже не пошел», — пояснил журналист.

Он также уточнил, что YouTubе теперь оказался «серьезным конкурентом для телевидения»

«Именно поэтому у нас обычно стараются делать программы параллельно: то, что вышло на экраны, тут же загружается в Интернет. Если говорить про телевидение в привычном понимании этого слова, то могу сказать следующее. Поскольку телевизор сейчас смотрит в основном старшее поколение россиян (те, кому за 40), то это параллельное развитие будет идти еще долго. Поэтому хоронить телевидение я считаю пока преждевременным», — добавил Сагалаев.

По его оценкам, со времен убийства Листьева работа журналиста не стала безопаснее.

«Чего стоит убийство в 2018 году в Центрально-Африканской Республике, когда погибли режиссер-документалист Александр Расторгуев, военный журналист Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко», — подчеркнул журналист.

Тем не менее, Сагалаев обратил внимание на то, что «на современном телевидении руководители очень внимательно относятся к безопасности сотрудников».

Ранее авторы фильмов об убийстве Владислава Листьева потребовали раскрыть его убийство.