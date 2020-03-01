«Надежда умирает последней». Авторы фильмов об убийстве Листьева потребовали расследования

Авторы, независимо друг от друга снявшие фильмы об убийстве журналиста Владислава Листьева, обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель потребовали раскрыть убийство 25-летней давности.

Собравшиеся втроем в одном видеоролике журналисты заявили, что расследование по делу Листьева нужно возобновить. По их мнению, даже сейчас, 25 лет спустя, можно восстановить справедливость и найти истину.

«Мы требуем, чтобы господин Бастрыкин и господин Краснов придали этому делу особый статус. Мы искренне считаем, что возможно найти убийцу и раскрыть это дело», — заявила от имени всех Собчак.

Генерального директора Общественного российского телевидения (ОРТ) журналиста Владислава Листьева убили в подъезде собственного дома на Новокузнецкой улице в Москве. Это произошло вечером 1 марта 1995 года. В тот день Листьев провел свой последний прямой эфир, в котором поздравил телезрителей с наступившей весной и зачем-то сказал, что «надежда умирает последней». Надежду на то, что убийство будет раскрыто, сегодня выразили Собчак, Пивоваров и Чепель.