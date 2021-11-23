Журнал Glamour вручил премию «Женщина года» актрисе Чулпан Хаматовой
Актриса Чулпан Хаматова стала лауреатом премии «Женщина года» по версии журнала Glamour
Церемония вручения наград победителям премии «Женщины года» журнала Glamour прошла в Москве. Впервые за 17 лет организаторы поменяли название церемонии, использовав слово «женщины», подчеркивая значимость победительницы в каждой номинации. Главную премию в номинации «Женщина года» получила актриса Чулпан Хаматова. Об этом говорится на сайте журнала.
Награду актрисе вручили за документально-постановочный фильм «Сахаров. Две жизни», игру в спектакле «Горбачев», а также за многолетнюю работу в благотворительном фонде «Подари жизнь».
«Я очень рада быть женщиной, потому что именно сегодня женщины в моем окружении намного смелее, намного ответственнее, намного дерзее, намного свободнее», — привел цитату Хаматовой ТАСС.
Премия «Актриса года» досталась Ирине Старшенбаум за роль в фильме «Общага». Певицей года стала представительница России на Евровидении Manizha.
Победу в номинации «Спортсменки года» одержали российские гимнастки Дина и Арина Аверины за выступление на Олимпийских играх в Токио и победу на чемпионате мира по художественной гимнастике.
Режиссером года стала ученица Сергея Сокурова, создатель фильма «Разжимая кулаки» Кира Коваленко. Ее картина уже получила главный приз в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и стала претендентом от России на премию «Оскар». «Автором года» журнал Glamour признал журналиста Екатерину Гордееву.
Победителями в номинации «Лицо с экрана» стал целый коллектив. Это проект «Женский стендап» на телеканале ТНТ, который представили Зоя Яровицына, Ирина Мягкова, Надя Джабраилова, Мария Маркова, Сауле Юсупова, Саша Муратова и другие. Премию «Мужчина года» также получил комик Евгений Чебатков, соведущий подкаста «История на ночь».
В специальной номинации «Открытие года» премию получила владелица ресторана Biologie Екатерина Алехина. В октябре она стала первой российской женщиной шеф-поваром, получившей звезду Michelin. Победительницы Европейской олимпиады по информатике Екатерина Шиляева и Алиса Гладченко получили награду в еще одной специальной номинации «Команда года».
Победителей премии во всех номинация выбирали читатели журнала Glamour на сайте путем голосования. Премию «Женщина года» журнал Glamour вручает с 2005 года. В разные годы главной награды удостаивались Наталья Водянова, Алина Кабаева, Вера Брежнева, Надежда Михалкова, Яна Чурикова, Елизавета Боярская и другие.