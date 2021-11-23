Журнал Glamour вручил премию «Женщина года» актрисе Чулпан Хаматовой

Церемония вручения наград победителям премии «Женщины года» журнала Glamour прошла в Москве. Впервые за 17 лет организаторы поменяли название церемонии, использовав слово «женщины», подчеркивая значимость победительницы в каждой номинации. Главную премию в номинации «Женщина года» получила актриса Чулпан Хаматова. Об этом говорится на сайте журнала.

Награду актрисе вручили за документально-постановочный фильм «Сахаров. Две жизни», игру в спектакле «Горбачев», а также за многолетнюю работу в благотворительном фонде «Подари жизнь».

«Я очень рада быть женщиной, потому что именно сегодня женщины в моем окружении намного смелее, намного ответственнее, намного дерзее, намного свободнее», — привел цитату Хаматовой ТАСС.

Премия «Актриса года» досталась Ирине Старшенбаум за роль в фильме «Общага». Певицей года стала представительница России на Евровидении Manizha.

Победу в номинации «Спортсменки года» одержали российские гимнастки Дина и Арина Аверины за выступление на Олимпийских играх в Токио и победу на чемпионате мира по художественной гимнастике.

Режиссером года стала ученица Сергея Сокурова, создатель фильма «Разжимая кулаки» Кира Коваленко. Ее картина уже получила главный приз в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и стала претендентом от России на премию «Оскар». «Автором года» журнал Glamour признал журналиста Екатерину Гордееву.

Победителями в номинации «Лицо с экрана» стал целый коллектив. Это проект «Женский стендап» на телеканале ТНТ, который представили Зоя Яровицына, Ирина Мягкова, Надя Джабраилова, Мария Маркова, Сауле Юсупова, Саша Муратова и другие. Премию «Мужчина года» также получил комик Евгений Чебатков, соведущий подкаста «История на ночь».

В специальной номинации «Открытие года» премию получила владелица ресторана Biologie Екатерина Алехина. В октябре она стала первой российской женщиной шеф-поваром, получившей звезду Michelin. Победительницы Европейской олимпиады по информатике Екатерина Шиляева и Алиса Гладченко получили награду в еще одной специальной номинации «Команда года».

Победителей премии во всех номинация выбирали читатели журнала Glamour на сайте путем голосования. Премию «Женщина года» журнал Glamour вручает с 2005 года. В разные годы главной награды удостаивались Наталья Водянова, Алина Кабаева, Вера Брежнева, Надежда Михалкова, Яна Чурикова, Елизавета Боярская и другие.