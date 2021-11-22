Журнал Glamour назвал имена победительниц премии «Женщина года — 2021». Кроме известных певиц и актрис, награды удостоились победительницы европейской олимпиады по информатике.

Как написал Super.ru, победительницы олимпиады были признаны «Командой года». Екатерина Шиляева и Алиса Гладченко получили в качестве награды статуэтки.

По версии журнала «Женщиной года — 2021» стала актриса Чулпан Хаматова. При этом многие считали, что победительнице станет певица Manizha или актриса Юлия Пересильд. Для вечера Хаматова выбрала черное платье с глубоким декольте.

Вместе с ними за звание «Женщины года» в этом году боролись актрисы Зоя Бербер, Дарья Мороз, Лена Тронина, а также певицы Земфира, Мари Краймбрери, спортсменки Дина и Арина Аверины, Анна Щербакова и другие девушки.

Торжественная церемония вручения премии проходила 22 ноября в Музыкальном театре «Геликон–Опера».

В 2020 году «Женщиной года» по версии журнала Glamou стала депутат Госдумы и соавтор законопроектов по борьбе с домашним насилием Оксана Пушкина.