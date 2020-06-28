«Жизнь диктует изменения»: пятикратная олимпийская чемпионка Лазутина проголосовала в Одинцове

Первый заместитель председателя Мособлдумы, пятикратная чемпионка Олимпийских игр Лариса Лазутина проголосовала по поправкам к Конституции в Одинцове. Она заявила, что жизнь диктует изменения, поэтому важно принять участие в этом голосовании.

«Конституции, по которой мы живем, уже 26 лет. Я думаю, что сама жизнь диктует нам определенные изменения. Поэтому конституционная норма о том, что дети — важнейший приоритет государства, — одна из основных норм, которая для нас для всех очень важна. И за этим стоят наши будущие дела», — заявила Лазутина.

Она подчеркнула, что этот пункт важен не только для нее, но и для всех россиян.

Источник фото: телеканал «360»

В России начался четвертый день голосования по поправкам к Конституции, которое продлится до 1 июля. Мероприятие решили растянуть на несколько дней, чтобы избежать столпотворения на участках и обезопасить людей во время пандемии коронавируса. Всем голосующим выдают маску, перчатки и ручки, а входящих и выходящих разводят.

Все самое главное о голосовании по поправкам к Конституции — в онлайн-трансляции «360».