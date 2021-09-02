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    02 сентября 2021, 11:53

    Зарегистрироваться по месту пребывания теперь можно на «Госуслугах»

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    Через сайт «Госуслуги» теперь можно встать на учет по месту пребывания, идти в отдел МВД или МФЦ больше не нужно. С 2022 года появится возможность прописать ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ.

    Зарегистрироваться по месту пребывания теперь можно на «Госуслугах»

    «На портале „Госуслуг“ доступен цифровой сервис, позволяющий гражданам России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД России, разработанный МВД России совместно с Минцифры России», — сказано в сообщении.

    Человеку теперь для этого не нужно ходить в МВД или многофункциональные центры. Согласие собственника можно получить в электроном виде. Чтобы подать заявление, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на сайте госуслуг и права, зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости.

    Человек получает свидетельство о регистрации по месту пребывания в личный кабинет на «Госуслугах» в виде электронного документа, который заверен усиленной квалифицированной подписью. Данное свидетельство является равнозначным бумажному, заверенному должностным лицом МВД России и печатью органа. Электронный документ можно распечатать и предъявить при необходимости.

    Также с 1 июля 2022 года соответствующие изменения начнут действовать и для регистрации по месту жительства несовершеннолетних младше 14 лет.