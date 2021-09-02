Зарегистрироваться по месту пребывания теперь можно на «Госуслугах»

Через сайт «Госуслуги» теперь можно встать на учет по месту пребывания, идти в отдел МВД или МФЦ больше не нужно. С 2022 года появится возможность прописать ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ.

«На портале „Госуслуг“ доступен цифровой сервис, позволяющий гражданам России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД России, разработанный МВД России совместно с Минцифры России», — сказано в сообщении.

Человеку теперь для этого не нужно ходить в МВД или многофункциональные центры. Согласие собственника можно получить в электроном виде. Чтобы подать заявление, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на сайте госуслуг и права, зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости.

Человек получает свидетельство о регистрации по месту пребывания в личный кабинет на «Госуслугах» в виде электронного документа, который заверен усиленной квалифицированной подписью. Данное свидетельство является равнозначным бумажному, заверенному должностным лицом МВД России и печатью органа. Электронный документ можно распечатать и предъявить при необходимости.

Также с 1 июля 2022 года соответствующие изменения начнут действовать и для регистрации по месту жительства несовершеннолетних младше 14 лет.