    25 мая 2020, 08:41

    «У нее все хорошо». Омбудсмен Москвы рассказала, что стало с девочкой из перинатального центра

    Андрей Иванов

    История девочки, которая несколько лет прожила в перинатальном центре в Москве закончилась хорошо. Ее уже забрали из больницы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на детского омбудсмена столицы Ольгу Ярославскую, которая пока не стала раскрывать подробности ее судьбы из этических соображений.
    «У нее все хорошо». Омбудсмен Москвы рассказала, что стало с девочкой из перинатального центра

    «Нет, эта девочка не находится в этом центре, у нее все хорошо складывается в судьбе. Все решения суда исполнены, с ней все в полном порядке», — сообщила Ярославская, отвечая на вопрос, остается ли малышка в центре из-за режима самоизоляции.

    Однако обмудсмен не стала уточнять, где и с кем теперь живет ребенок. Никаких подробностей о дальнейшей судьбе девочки Ярославская уточнять не стала и сослалась на определенные этические моменты, связанные со всеми участниками этой истории.

    Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова рассказала, что девочке уже подобрали новую семью. Она отметила, что все документы оформят, когда снимут ограничения из-за пандемии коронавируса.

    Московский городской суд в конце марта ограничил родительские права матери и отца ребенка и отклонил их апелляцию.

    Родившаяся недоношенной в 2014 году девочка всю свою жизнь прожила в московской клинике «Мать и дитя». Врачи ее выходили и объявили, что она абсолютно здорова, однако родители решили оставить ребенка в больнице.