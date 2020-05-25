«У нее все хорошо». Омбудсмен Москвы рассказала, что стало с девочкой из перинатального центра

«Нет, эта девочка не находится в этом центре, у нее все хорошо складывается в судьбе. Все решения суда исполнены, с ней все в полном порядке», — сообщила Ярославская, отвечая на вопрос, остается ли малышка в центре из-за режима самоизоляции.

Однако обмудсмен не стала уточнять, где и с кем теперь живет ребенок. Никаких подробностей о дальнейшей судьбе девочки Ярославская уточнять не стала и сослалась на определенные этические моменты, связанные со всеми участниками этой истории.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова рассказала, что девочке уже подобрали новую семью. Она отметила, что все документы оформят, когда снимут ограничения из-за пандемии коронавируса.

Московский городской суд в конце марта ограничил родительские права матери и отца ребенка и отклонил их апелляцию.

Родившаяся недоношенной в 2014 году девочка всю свою жизнь прожила в московской клинике «Мать и дитя». Врачи ее выходили и объявили, что она абсолютно здорова, однако родители решили оставить ребенка в больнице.