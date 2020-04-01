Прожившей всю жизнь в московской клинике девочке нашли семью

Девочке, которая шесть лет жила в частной клинике по желанию родителей, наконец нашли семью. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

«В настоящий момент для девочки подобрана замещающая семья, после снятия ограничений, связанных с карантином, будут оформлены все необходимые документы…» — заявила Кузнецова. Ее процитировало РИА «Новости».

Пока же девочка остается в клинике «Мать и дитя», где она находится с рождения. По словам омбудсмена, лучшее лекарство для каждого ребенка — это любящее сердце. Кузнецова надеется, что малышка получит необходимые ей внимание и любовь в новой семье. При этом не уточняется, у кого именно теперь будет жить девочка. Ранее рассматривался вопрос о передаче ребенка бабушке.

В последний день марта стало известно, что Московский городской суд признал законным ограничение родительских прав родителей девочки и отклонил их апелляцию. Теперь Татьяна Максимова и Юрий Зинкин будут ежемесячно платить алименты на дочь.

Максимова родила девочку в 2014 году. Малышка была недоношенной, и какое-то время за ее жизнь боролись врачи из перинатального центра «Мать и дитя». Однако когда здоровью ребенка ничего не угрожало, родители отказались забрать ребенка оттуда. В течение пяти лет они оплачивали дочери палату и няню.