«Не удивлена». Бывшая воспитанница рассказала об ужасном отношении в монастыре, в котором покончила с собой девушка

В Иоанно-Введенском женском монастыре всегда плохо относились к воспитанницам. Детей могли оскорблять, рассказала «360» одна из бывших воспитанниц рассказала. Она подчеркнула, что с таким отношением нет ничего удивительного в том, чтобы девушка могла покончить с собой.

В Иоанно-Введенском женском монастыре нашли мертвой девушку 2004 года рождения — она приехала туда, чтобы учиться в православной гимназии. Собеседница «360» отметила, что в самой гимназии с детьми обращались хорошо, в отличие от монастыря.

«В самой гимназии отношение неплохое, а вот в монастыре ужасное. Я просто там жила и видела, как детей могли оскорблять — стерва, дура, дебилка — в основном сестры. Ко мне относились ужасно на протяжение семи лет», — отметила она.

Бывшая воспитанница монастыря подчеркнула, что ее называли «шлюхой» только за любовь к красивым нарядам.

«Все эти высказывания в мою сторону были только на основании того, что я оказалась старше своих лет. Мне нравились красивые платья, туфли на каблуках и макияж — что нравится всем девчонкам», — уточнила она.

Девушка добавила, что в 2018 году сестры перешли границу и стали обвинять ее «в ужасном». О чем именно шла речь, она не уточнила.

«Я не удивлена, что ребенок мог покончить с собой», — заключила она.

Тело несовершеннолетней послушницы из Курганской области нашли в Иоанно-Введенском женском монастыре 21 октября.