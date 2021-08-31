Минсельхоз Подмосковья рассказал, когда нужно вести животное к зоопсихологу

Некоторые домашние животные нуждаются в помощи зоопсихолога, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. Это происходит в тех случаях, когда питомцы проявляют агрессию, либо их жизненный цикл не совпадает с их владельцами.

Зоопсихология — это молодая специальность, рассказал Воскресенский в интервью на YouTube-канале «Мосрег». По его словам, эта специальность только начинает жить и зоопсихологам, которые работают в том числе и в Московской области, предстоит пройти большой путь проб и ошибок, чтобы окончательно сформировать схемы работы, методики.

«На базе наших ветеринарных клиник несколько специалистов уже принимают, и мы видим неплохие результаты. Это те люди, которые понимают собак и кошек, общаются с ними на одном языке, корректируют те шероховатости, которые приносят неудобства их владельцам», — отметил Воскресенский.

По его словам, в основном это касается собак и кошек.

Не все домашние животные нуждаются в помощи зоопсихолога, но он нужен в тех случаях, когда питомцы проявляют агрессию, либо их жизненный цикл не совпадает с их владельцами, отметил Воскресенский.

Он объяснил, что в таких случаях животные могут убегать или использовать для туалета какие-то некомфортные для владельца места.

При выборе домашнего животного человек подсознательно выбирает того, кто похож на него внешне и по характеру. Причины объяснил зоопсихолог Мирослав Волков. Например, кошатники любят уют и расслабление. А у собачников другая энергетика, им нравится постоянно что-то делать или работать, они часто не могут успокоиться, расслабиться. Поэтому питомцы часто похожи на своих хозяев.