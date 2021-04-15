Зоопсихолог объяснил, почему животные похожи на своих хозяев

При выборе домашнего животного человек подсознательно выбирает того, кто похож на него внешне и по характеру. Причины объяснил зоопсихолог Мирослав Волков в программе «Точка зрения», сообщил сайт Pravda.Ru.

Кошатники любят уют и расслабление. А у собачников другая энергетика, им нравится постоянно что-то делать или работать, они часто не могут успокоиться, расслабиться. Поэтому питомцы часто похожи на своих хозяев.

«Здесь срабатывает такой элемент поведения, как проецирование. То есть когда животное наблюдает за окружающим миром, оно начинает мелкие нюансы, привычки перенимать на себя. Типа, он так делает — и я так делать буду», — объяснил Волков.

И тогда социальный мозг улавливает схожесть.

Когда маленький котенок знакомится с собакой, он начинает перенимать собачьи привычки и позы. У него изменяются пищевые привычки или игровые предпочтения. А если, наоборот, познакомить взрослого кота со щенком, то последний будет ориентироваться на поведение кота. Например, он может также начать себя вылизывать, постоянно выпрашивать еду или пытаться забраться в коробку.