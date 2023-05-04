Общество 04 мая 2023, 16:00 Жительницы Башкирии обвинили мигрантов в попытках домогательства — СМИ Baza: против мигрантов в Башкирии возбудили уголовное дело из-за избиения местного жителя Pixabay

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Жительницы Белорецка обвинили приезжих из Таджикистана в попытках домогательства. Девушки пожаловались своим родителям, и вскоре у дома мигрантов собралась толпа из 60 человек, сообщил Telegram-канал Baza. Прибывшие на место полицейские забрали подозреваемых в отделение.

На поведение приезжих пожаловались две жительницы Белорецка. Они рассказали, что мигранты пытались приставать к ним, когда подъехали к ним на машине. Отец одной из девушек решил разобраться с мужчинами, но те его избили.

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После этого у их дома собралась толпа из 60 человек. В дело вмешалась полиция — стражи правопорядка увезли в отделение мигрантов. Те заявили, что ни к кому не приставали, но против двух из них возбудили уголовное дело из-за избиения отца девушки.

Приезжие стали становиться фигурантами уголовных дел чаще, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин. По его словам, особая тревога возникает из-за совершения тяжких и особо тяжких преступлений. По итогам прошлого года их число выросло в пять раз по сравнению с показателями 2021-го.