Криминал 10 апреля 2023, 16:11 Число дел против мигрантов по тяжким статьям в России выросло Бастрыкин указал на пятикратный рост уголовных дел против мигрантов РИА «Новости»

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В России зафиксировали рост числа уголовных дел, фигурантами которых становились мигранты. Об этом заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью «Интерфаксу».

По его словам, сейчас сотрудники правоохранительных органов наблюдают увеличение случаев преступлений, которые совершили иностранцы.

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«Особую тревогу вызывает статистика по тяжким и особо тяжким преступлениям», — подчеркнул Бастрыкин.

Глава СК уточнил, что в прошлом году возбудили 893 уголовных дела об убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

«Это в пять раз больше, чем в 2021 году», — указал он.

Всего в 2022 году, привел данные Бастрыкин, о совершенных иностранцами преступлениях поступило 4729 сообщений. По ним возбудили 4231 уголовное дело. Показатель почти втрое превысил прошлогодний.

В СК указали на распространение экстремистских настроений среди нелегальных мигрантов, участившиеся случаи сопротивления требованиям правоохранителей и нападений на представителей правопорядка.

Значительно, обратил внимание Бастрыкин, выросло и количество уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности. Нередко с участием мигрантов происходят и массовые драки.