Общество 05 февраля 2024, 15:34 Жительницу Набережных Челнов проверят после видео с избиением ребенка Прокуратура Татарстана проверит информацию о жестоком обращении с ребенком

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Жительницу Набережных Челнов заподозрили в жестоком обращении с ребенком. Делом займется прокуратура Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Сети распространился ролик с одного из домофонов. Наружная камера зафиксировала, как женщина поволокла ребенка за шиворот. Возле подъезда она несколько раз ударила мальчика. Все действия сопровождались оскорблениями.

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Прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов поручил организовать проверку по факту жестокого обращения с ребенком.

«При подтверждении информации прокуратура Набережных Челнов <…> при наличии оснований примет меры реагирования», — уточнили в ведомстве.

В селе Турунтаево в Бурятии местный житель обнаружил девятимесячного ребенка на улице в 30-градусный мороз в одних памперсах. С младенцем был его четырехлетний брат. Мужчина доставил их родственникам. У грудного ребенка диагностировали обморожение рук и ног. Его госпитализировали. По данным «Газеты РБ», мать малолетних детей в это время распивала спиртное у своей подруги.