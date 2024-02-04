Происшествия 04 февраля 2024, 04:38 Девятимесячный ребенок обморозил ноги и попал в реанимацию в Бурятии Жительница Бурятии нашла в сугробе младенца в одном памперсе с обморожением ног Freepik

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Девятимесячного ребенка в одном подгузнике нашли в сугробе и экстренно госпитализировали в реанимацию с обморожением обеих ног в Бурятии. Об этом сообщила «Газета РБ».

В селе Турунтаево Прибайкальского района местная жительница оставила своих сыновей под присмотром несовершеннолетней няни и ушла выпивать к соседке. Женщины не было несколько часов, девочка ушла собираться в школу, отправив матери мальчиков смс-сообщение.

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Четырехлетний мальчик взял девятимесячного брата и решил отправиться за помощью к бабушке, которая также злоупотребляла алкоголем, но не смог его далеко унести, поэтому оставил на дороге. Об этом рассказала соседка молодой матери, которая его и нашла.

«Малыш ползал по снегу в одном памперсе и легкой одежде и плакал. В -30 градусов около 20 минут он находился на улице и очень сильно обморозил ноги», — заявила она.

Соседка забрала ребенка, разбудила мать, вместе с которой они накормили малыша и положили спать. Скорую помощь вызвали, когда ноги ребенка стали синеть и покрылись волдырями. Малыша госпитализировали, пьяная мать отказалась с ним ехать.

Мальчик находится в реанимации, состояние стабильное. Старшего ребенка у женщины изъяли. Делом занимаются сотрудники МВД и органы опеки.

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